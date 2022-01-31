В Китае организаторы Олимпийских игр в Пекине сообщили о новых случаях заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Так, среди спортсменов и персонала заболели 37 человек.

Случаи были обнаружены у людей, после их прибытия в аэропорт Пекина. Из них восемь случаев - у спортсменов или официальных лиц команд, которые должны были принять участие в Олимпиаде.

Власти Китая ввели строгие правила, которые отделяют спортсменов и персонал Олимпиады от остального мира.

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Участники могут свободно перемещаться между местом проживания и олимпийскими объектами на официальном транспорте, но им не разрешается свободно передвигаться в общественных местах. Также правила обязывают каждый раз при перелетах сдавать тесты на коронавирус.

Эти правила соблюдаются не только спортсменами, но и персоналом, представителями СМИ.

Читайте также, Олимпиада 2022 в этом году пройдет в Пекине. 2 февраля начнутся первые соревнования, за два дня до церемонии открытия. Игры продлятся до 20 февраля включительно, в связи с этим было официально обнародовано расписание соревнований.

Кроме того, в столице Китая ввели новые правила для въезда. Это связанно с тем, что в Пекине зафиксировали первый случай заражения штаммом "Омикрон", до конца марта туристы должны будут сдать тест на COVID через 72 часа после прибытия.

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