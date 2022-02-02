Коронавирус атакует Украину: статистика на 2 февраля [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 1 февраля, зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 190, медработников - 940).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
74 592 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4 314 человек;
- летальных случаев - 204;
- выздоровели - 9 894 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 4 130 277 человек;
- выздоровели - 3 641 474 человека;
- летальных исходов - 100 599
- проведено ПЦР-тестов - 18 206 854.
С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека,
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Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.
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