В Украине за прошлые сутки, 1 февраля, зафиксировано 35 014 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 4 190, медработников - 940).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



74 592 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, бустерную дозу – 21 450 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 314 человек;

летальных случаев - 204;

выздоровели - 9 894 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 130 277 человек;

выздоровели - 3 641 474 человека;

летальных исходов - 100 599

проведено ПЦР-тестов - 18 206 854.

С начала вакцинальной кампании привито 15 373 130 человек, из них получили первую дозу – 15 373 128 человек, получили две дозы – 14 672 260 человек, получили дополнительную дозу – 17 892 человека,

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Кроме того, в Британии ученые нашли новый симптом штамма коронавируса "Омикрон", который поражает уши. Боль или звон в ушах - симптом, на который часто жаловались инфицированные британцы. Они делились своими симптомами в специальном приложении.

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