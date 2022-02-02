Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле: названа дата [ Редактировать ]
В четверг, 3 января, Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле. Об этом сообщает министр торговли Турции Мехмет Муша, которого цитирует Reuters.
Это произойдет во время визита турецкого лидера Реджеп Тайипа Эрдогана в Киев.
Турция и Украина подпишут соглашение о свободной торговле в четверг, когда президент Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Киев на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Россией.
Как ранее сообщали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину, который состоится в начале февраля.
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