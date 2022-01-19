Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию. Об этом сообщает Daily Sabah.

У турецкого лидера Ибрагим Калын заявилм, что Эрдоган пригласил двух лидеров в страну, чтобы "уладить разногласия" между странами.

Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Росией и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях.

Угроза нового вторжения России в Украину

В Белом доме предупредили, что Россия может в любой момент напасть на Украину. США считают сложившуюся ситуацию на украинской границе чрезвычайно опасной. На этом фоне Вашингтон исходит из того, что России необходимо решить, продолжать переговоры или нет.

Ранее сообщалось, что Украина получит дополнительную помощь от США.

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