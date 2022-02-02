Кто сможет избежать призыва в армию с 2024 года [ Редактировать ]
С 1 января 2024 года в Министерстве обороны Украины планируют полностью заменить военный призыв на кратковременную интенсивную подготовку. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщается на сайте министерства.
Это будет сделано постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов.
Министерство подготовило видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка.
Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв.
Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.
Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.
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