С 1 января 2024 года в Министерстве обороны Украины планируют полностью заменить военный призыв на кратковременную интенсивную подготовку. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщается на сайте министерства.

Это будет сделано постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки путем периодических тренировок и сборов.

Министерство подготовило видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная (3-4 месяца) интенсивная военная подготовка.

Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут попадать под призыв.

Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.

Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.

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