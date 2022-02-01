В Украине отменят призыв на срочную военную службу: названа дата [ Редактировать ]
В Украине отменят призыв на срочную военную службу. Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной рады Украины законопроект по этому поводу.
На сайте Офиса президента опубликовали указ президента.
Зеленский постановляет правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламентом законопроект относительно "введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года".
Ранее "Подробности" сообщали, что весной 2021 года военный призыв в Украине пройдет по новым правилам. Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части.
Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центры для обучения конкретной военной специальности.
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