В четверг, 3 февраля, состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключат соглашение о Зоне свободной торговли.

Цель и программа визита Эрдогана

Президент Турецкой Республики прибудет в Киев для переговоров стратегического уровня из-за угрозы российского вторжения в Украину.

3 февраля в 13:00 в Мариинском дворце начнется официальная церемония.

начнется официальная церемония. Встреча двух президентов с представителями СМИ запланирована на 15:25.

Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.

Подпишут соглашение о Зоне свободной торговли

В рамках визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину состоится подписание соглашения о Зоне свободной торговли между странами.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что договор о ЗСТ с Турцией будет отвечать интересам украинского бизнеса. Благодаря подписанию соглашения будут созданы возможности для экспорта, а украинские предприятия получат потенциал для модернизации, возможность обмена опытом и новые рабочие места.

Утвердят еще 3 документа

Помимо договора о ЗСТ на встрече Зеленского и Эрдогана 3 февраля утвердят еще три документа:

рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях;

соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики;

изменения к соглашению об усилении сотрудничества между правоохранительными органами стран.

Турция хочет быть посредником между Украиной и России

Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз предлагал посредничество Турции в урегулировании ситуации в Украине. В частности, он выступил с инициативой провести встречу лидера России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского с глазу на глаз в Анкаре для обсуждения разногласий.

Как ранее сообщали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину.

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