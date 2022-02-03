Визит Эрдогана в Украину: цель и программа [ Редактировать ]
В четверг, 3 февраля, состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе нее Украина и Турция заключат соглашение о Зоне свободной торговли.
Цель и программа визита Эрдогана
Президент Турецкой Республики прибудет в Киев для переговоров стратегического уровня из-за угрозы российского вторжения в Украину.
- 3 февраля в 13:00 в Мариинском дворце начнется официальная церемония.
- Встреча двух президентов с представителями СМИ запланирована на 15:25.
Турция готова сыграть любую роль для снижения напряженности в отношениях между Россией и Украиной.
Подпишут соглашение о Зоне свободной торговли
В рамках визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину состоится подписание соглашения о Зоне свободной торговли между странами.
Глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что договор о ЗСТ с Турцией будет отвечать интересам украинского бизнеса. Благодаря подписанию соглашения будут созданы возможности для экспорта, а украинские предприятия получат потенциал для модернизации, возможность обмена опытом и новые рабочие места.
Утвердят еще 3 документа
Помимо договора о ЗСТ на встрече Зеленского и Эрдогана 3 февраля утвердят еще три документа:
- рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях;
- соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики;
- изменения к соглашению об усилении сотрудничества между правоохранительными органами стран.
Турция хочет быть посредником между Украиной и России
Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз предлагал посредничество Турции в урегулировании ситуации в Украине. В частности, он выступил с инициативой провести встречу лидера России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского с глазу на глаз в Анкаре для обсуждения разногласий.
Как ранее сообщали, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 1 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает, когда Россия начнет отвод своих войск от границ Украины
Во вторник, 1 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в контексте сдерживания России от дальнейшей агрессии подчеркнул, что любые санкции действенны до вторжения, а не после
В пятницу 28 января, президент Украины Владимир Зеленский ответил на приглашение министра внутренних дел России Сергея Лаврова приехать в Москву или Сочи
В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский призвал "предотвратить возможное полномасштабное вторжение России на территорию нашей страны"
В понедельник, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны