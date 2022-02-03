Прогноз погоды на выходные 5-6 февраля [ Редактировать ]
На выходных, 5-6 февраля, в Украину придет потепление. Однако в некоторых регионах будут дожди и снегопады. Об этом сообщает синоптик Натальи Диденко на своей странице в Facebook.
Так, Диденко прогнозирует:
- 4 февраля снег - на западе Украины и небольшой дождь - на юге Крыма.
- 5 февраля снег - на западе, севере и в центре (кроме Днепра с районами).
- 6 февраля снег ночью на востоке, днем мокрый снег только на западе.
Ближайшей ночью ожидается -3-9 градусов, на востоке и в Крыму 0-3 градуса мороза.
Днем 4-го февраля на севере и в центре -2-7 градусов, в южной части, на востоке и западе около нуля.
В ночь на субботу в большинстве областей Украины ожидается -4-10 градусов, на крайнем севере до -12 градусов, на западе 0-2 градуса мороза. Днем 5-го февраля начнется потепление до оттепели, лишь в восточных областях еще днем побудут -3-6 градусов.
6 февраля ночью мороз задержится только в восточной части,- 3-9 градусов, а в течение дня оттепель и небольшие "плюсы" охватят практически всю Украину.
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