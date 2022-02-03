В Броварах 19-летний парень-игроман обворовал собственную квартиру и инсценировал разбойное нападение. Об этом сообщает полиция Киевской области.

1 февраля около 18:20 в полицию обратился житель Броваров и сообщил о том, что его сына ограбили прямо в квартире. Налетчики забрали из квартиры системный блок компьютера и телевизор.

На место преступления выехал наряд патрульной полиции и следственно-оперативно группа. Парень рассказал правоохранителям, что около 13 часов он вернулся домой и, когда открыл дверь квартиры, на него напали неизвестные. Получив удар по голове, он потерял сознание, а пришел в себя, когда вернулся отец.

Полицейских насторожила "кровь" на голове "потерпевшего". Как оказалось, это краска. По записям с камер видеонаблюдения установили, что парень сам вынес вещи из квартиры и сдал в ломбард.

Правоохранители выяснили, что 19-летний безработный парень - игроман. Деньги, которые ему заплатили в ломбарде за технику, он внес на счет онлайн-казино. Чтобы отвести от себя подозрение, он придумал историю об ограблении.

На отца игромана, который вызвал полицию, составили административный материал по ст. 183 - "Заведомо ложный вызов специальных служб". Она предусматривает штраф в размере от 850 до 3400 грн.

Напомним, что в Украине создан реестр лиц, которым запрещен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх. Туда могут быть внесены люди с игорной зависимостью. Сделать это может сам игроман, члены его семьи или суд.