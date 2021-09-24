В Броварах неизвестный мужчина ударил ножом медсестру центра "Детская больница" и сбежал в окно на третьем этаже. Об этом сообщает местное издание "Трибуна-Бровары".

Инцидент произошел еще 20 сентября Медсестры обратили внимание на подозрительного мужчину, который бродил по коридору инфекционного отделения. Незнакомец заявил, что приехал в больницу со своим ребенком, однако так и не смог объяснить в какой палате лежит малыш.

После того как бесстрашные женщины в белых халатах попытались задержать "папу" до прихода охраны, тот достал из куртки полуметровый нож и ударил одну из медсестер в руку.

После чего бросился наутек: открыл окно и выпрыгнул с третьего этажа соматического корпуса, где временно, на время ремонта располагается детская "инфекционка".

Охрана больницы пыталась задержать мужчину, однако он перепрыгнул через забор и скрылся в направлении "Зеленого попугая".

Медики вызвали полицию, которая открыла уголовное производство по ч.1 ст.125 УКУ - умышленное нанесение легких телесных повреждений. Розыск злоумышленника продолжается.

Напомним, еще весной Верховная Рада приняла законопроект об усилении уголовной ответственности за насилие в отношении медиков.