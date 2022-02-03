Майже п'ять тисяч дітей потребують операцій на серці щороку

Майже п'ять тисяч дітей в Україні щороку потребують операцій на серці. Утім, не всі з них отримують належну допомогу. Справа не лише у вартості послуги, а й у можливостях клінік і хірургів. Допомога прийшла з-за океану.

Уже не вперше до Львова прибули американські кардіологи. Лікарі безоплатно прооперували 15 пацієнтів та провели приблизно 40 консультацій. Насамперед працювали саме з тими хворими, яким відмовили інші клініки... Докладніше - Христина Гашенко.

В операційній дитячої міської лікарні Львова за життя одномісячної Дарини борються українські та американські кардіохірурги. У дівчинки вроджена патологія серця. Три тижні вона перебувала під наглядом медиків у реанімації.

Шестигодинна операція минула успішно. Уперше за кілька тижнів матері дозволили взяти дитину на руки.

Малеча почувається добре. Усі показники в нормі.

Любов Зубрицька, мати Дарини:

Їмо по 50 грамів. Я кажу, тим лікарям треба руки цілувати за то що вони рятують життя нашим діткам.

Трирічна Софія теж пережила операцію. В дівчинки медики виявили вроджену "ваду серця".

Євгенія Артюх, мати Софії:

У нее начиналась задышка, ценоз - синюшная губка. И "мама, я хочу отдохнуть".

Щороку в Україні майже п'ять тисяч дітей потребують операцій на серці. Через брак медиків та досвіду у вітчизняних лікарнях вдається прооперувати лише незначну частину пацієнтів. Тому, щоб удосконалити навички, львівські кардіохірурги вдруге запросили колег зі США.

Віталій Петров, дитячий кардіохірург Першого медичного об'єднання Львова:

Акцент робиться на малюків раннього віку. - Чому так? - Тому що вчасне надання допомоги уникає ускладнень, уникає проблем з серцевою недостатністю й обганяє потенційні проблеми, які можуть викликатись вадою серця.

За два тижні кардіохірурги прооперували 15 дітей віком до 12 років. Усі пацієнти з різних регіонів України.

Віталій Дедович, дитячий кардіохірург зі США:

Мы прооперировали двух детей, которых оперировали здесь, на Украине, в знаменитых центрах. И им не отказали, но сказали: можно воздержаться. Второй раз они приехали, - ну пока не надо. И родители сами говорят, - они просто сами не хотят оперировать. С чем это связано? С риском. Ребенок может умереть.

Команду американських кардіохірургів очолює Вільям Новік. На його рахунку майже дев'ять тисяч операцій у 35 країнах світу. Роботою львівських колег пан Новік задоволений.

Вільям Новік, дитячий кардіохірург зі США:

У цій лікарні працюють неабиякі ентузіасти. Вони прагнуть постійно навчатися. Професійність кардіохірургів - на високому рівні. Часто вони оперували, а ми поруч лише підказували.

Наступний візит до Львова кардіохірурги зі США планують на кінець весни.