Американські кардіохірурги прооперували 15 дітей у Львові [ Редактировать ]
Майже п'ять тисяч дітей в Україні щороку потребують операцій на серці. Утім, не всі з них отримують належну допомогу. Справа не лише у вартості послуги, а й у можливостях клінік і хірургів. Допомога прийшла з-за океану.
Уже не вперше до Львова прибули американські кардіологи. Лікарі безоплатно прооперували 15 пацієнтів та провели приблизно 40 консультацій. Насамперед працювали саме з тими хворими, яким відмовили інші клініки... Докладніше - Христина Гашенко.
В операційній дитячої міської лікарні Львова за життя одномісячної Дарини борються українські та американські кардіохірурги. У дівчинки вроджена патологія серця. Три тижні вона перебувала під наглядом медиків у реанімації.
Шестигодинна операція минула успішно. Уперше за кілька тижнів матері дозволили взяти дитину на руки.
Малеча почувається добре. Усі показники в нормі.
Любов Зубрицька, мати Дарини:
Їмо по 50 грамів. Я кажу, тим лікарям треба руки цілувати за то що вони рятують життя нашим діткам.
Трирічна Софія теж пережила операцію. В дівчинки медики виявили вроджену "ваду серця".
Євгенія Артюх, мати Софії:
У нее начиналась задышка, ценоз - синюшная губка. И "мама, я хочу отдохнуть".
Щороку в Україні майже п'ять тисяч дітей потребують операцій на серці. Через брак медиків та досвіду у вітчизняних лікарнях вдається прооперувати лише незначну частину пацієнтів. Тому, щоб удосконалити навички, львівські кардіохірурги вдруге запросили колег зі США.
Віталій Петров, дитячий кардіохірург Першого медичного об'єднання Львова:
Акцент робиться на малюків раннього віку. - Чому так? - Тому що вчасне надання допомоги уникає ускладнень, уникає проблем з серцевою недостатністю й обганяє потенційні проблеми, які можуть викликатись вадою серця.
За два тижні кардіохірурги прооперували 15 дітей віком до 12 років. Усі пацієнти з різних регіонів України.
Віталій Дедович, дитячий кардіохірург зі США:
Мы прооперировали двух детей, которых оперировали здесь, на Украине, в знаменитых центрах. И им не отказали, но сказали: можно воздержаться. Второй раз они приехали, - ну пока не надо. И родители сами говорят, - они просто сами не хотят оперировать. С чем это связано? С риском. Ребенок может умереть.
Команду американських кардіохірургів очолює Вільям Новік. На його рахунку майже дев'ять тисяч операцій у 35 країнах світу. Роботою львівських колег пан Новік задоволений.
Вільям Новік, дитячий кардіохірург зі США:
У цій лікарні працюють неабиякі ентузіасти. Вони прагнуть постійно навчатися. Професійність кардіохірургів - на високому рівні. Часто вони оперували, а ми поруч лише підказували.
Наступний візит до Львова кардіохірурги зі США планують на кінець весни.
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