В пятницу, 4 февраля, на территорию Украины придет похолодание. Холоднее всего будет в северных областях, а также в Черкасской области.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Ночью морозы достигнут -10...-13℃, днем на большей части территории страны столбики термометров не поднимутся выше нуля. На западе, северо-запада и востоке Украины ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.



Мокрый снег также будет в Крыму - температура воздуха днем там составит -1...1℃, а ночью - 1...-3℃. В Черкасской области температура воздуха составит ночью -7...9℃, а днем - 0...-2℃.

В Киеве будет небольшая облачность - ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -6...-8℃, а днем - -2...-4℃.

В субботу, 5 февраля, в центральных и восточных, а также в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Черниговской областях ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Холоднее всего будет ночью в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, соответственно.

В Черниговской области температура воздуха покажет -10...-12℃, в Сумской и Харьковской областях температура -9...-11℃.

В воскресенье, 6 февраля, на западе и северо-западе страны ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В центре и на востоке будет облачная погода, на юге и в Крыму обойдется без существенных осадков.

Температура воздуха в Киеве ночью составит 0...-2℃, а днем 1...3℃.

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