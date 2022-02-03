Олена Зеленська та Еміне Ердоган презентували турецькомовний аудіогід [ Редактировать ]
І поки президенти розв'язували питання стратегічні, перші леді говорили про дипломатію культурну. Олена Зеленська та Еміне Ердоган презентували турецькомовний аудіогід для Національного заповідника "Софія Київська". Цей пілотний проєкт став зустрічним кроком, бо за ініціативою нашої першої леді в усьому світі запущено вже понад 30 аудіогідів українською. І найбільше з них - у музеях саме Туреччини. Також у планах - збільшити кількість літературних перекладів в обох країнах.
Олена Зеленська, перша леді України:
Ми хочемо щоби й Україна так само ставала ближчою для гостей із Туреччини, говорила до них знайомими словами, тому що шлях на зустріч має бути двобічним, тому я дуже рада що відтепер наша Софія розмовлятиме до своїх гостей з Туреччини їхньою рідною мовою.
Еміне Ердоган, перша леді Туреччини:
Я надзвичайно щаслива бути в Україні, ми вважаємо її другом, сусідом і братом. Я від себе особисто і від імені своєї делегації дякую щиро за її гостинність, увага мого ділового друга пані Олени до культурної сфери, ті проєкти, які вона здійснює, насправді заслуговують похвали.
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