Наступний візит до Львова кардіохірурги зі США планують на кінець весни

Великий порятунок маленьких життів. Сьогодні у Львові - американські кардіохірурги безоплатно прооперували 15 дітей, і ще сорок - проконсультували. Передусім тих пацієнтів, яким інші клініки - відмовили. Більше про співпрацю американських та українських медиків - Христина Гашенко розкаже.

На операційному столі одномісячна Даринка. Над її серцем чаклують українські та американські кардіохірурги. У дівчинки вроджена вада.

Шестигодинна операція минула успішно. Маленьку Даринку вперше дозволили мамі взяти на руки.

Нині дитина почувається добре. Усі показники в нормі.

Любов Зубрицька, мати Дарини:

Їмо по 50 грамів. Я кажу тим лікарям треба руки цілувати за то що вони рятують життя нашим діткам. Вдома чекає тато, братик сестрички.

Трирічна Софійка теж пережила операцію. У дівчинки була "вада серця".

Євгенія Артюх, мати Софії:

У нее начиналась задышка, ценоз - синюшная губка. И "мама, я хочу отдохнуть. Ножки болят".

Тепер Софійка мріє якнайшвидше поїхати додому. Бо ж батьки після операції пообіцяли…

Щороку в Україні майже п'ять тисяч дітей потребують операцій на серці. Через брак медиків та досвіду у вітчизняних лікарнях вдається прооперувати лише незначну частину пацієнтів. Тому, щоб удосконалити навички, львівські кардіохірурги вдруге запросили колег зі Сполучених Штатів.

Віталій Петров, дитячий кардіохірург Першого медичного об'єднання Львова:

Акцент робиться на малюків раннього віку, чим менші діти. Чому так? Тому що вчасне надання допомоги уникає ускладнень, уникає проблем з серцевою недостатністю та обганяє потенційні проблеми, які можуть викликатись вадою серця.

За два тижні кардіохірурги прооперували 15 дітей віком до 12 років. Усі пацієнти з різних регіонів України.

Віталій Дедович, дитячий кардіохірург зі США:

Мы прооперировали двух детей, которых оперировали здесь, на Украине, в знаменитых центрах. И им не отказали, но сказали: можно воздержаться. Второй раз они приехали, - ну пока не надо. И родители сами говорят, - они просто сами не хотят оперировать. С чем это связано? С риском. Ребенок может умереть.

Команду американських кардіохірургів очолює Вільям Новік. На його рахунку майже дев'ять тисяч операцій в 35 країнах світу. Роботою львівських колег пан Новік задоволений.

Вільям Новік, дитячий кардіохірург зі США:

У цій лікарні працюють неабиякі ентузіасти. Вони постійно прагнуть навчатися. Професійність кардіохірургів - на високому рівні. Часто вони оперували, а ми поруч лише підказували.

Візит до Львова американські медики планували пізніше, але через напружену ситуацію на сході України вирішили приїхати саме тепер.

Вільям Новік, дитячий кардіохірург зі США:

Ми спостерігаємо за ситуацією в Україні. Помітний деякий стрес через дії з боку країн-сусідів. Тож вирішили свідомо приїхати сюди саме зараз, зокрема й щоб підтримати вас.

Наступний візит до Львова кардіохірурги зі США планують на кінець весни.