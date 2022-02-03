Під Миколаєвом чоловік провалився під лід [ Редактировать ]
Провів 40 хвилин у крижаній воді й вижив. Під Миколаєвом чоловік провалився під лід. Його спроби вибратися на крижину побачили випадкові перехожі. Але допомагати самотужки не ризикнули, бо потерпілий був за триста метрів від берега. Тож люди викликали рятувальників. Надзвичайники за допомогою катера з надувною подушкою витягли чоловіка. Нині він у лікарні з переохолодженням і різаними травмами рук.
Євген Іщенко, начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення:
Шановні мешканці Миколаєва, зараз у нас температура повітря один градус, тому лід дуже крихкий. Не виходьте на лід! Бережіть своє здоров'я!
по теме
На Мадагаскарі загинуло пів сотні, а майже 100 тисяч острів'ян залишилися без даху над головою. Шторм наробив лиха і на Мозамбіку.
Вибух зруйнував основні конструктивні елементи у цілому під'їзді. Пошкоджено загалом сім квартир.
Раніше негода вдарила по Мадагаскару. Там повідомляли про 34 загиблих. Тепер шторм дістався Мозамбіку.
За словами вцілілого пасажира, судно вийшло з порту Біміні, що на Багамах, минулої суботи. Під час мандрівки - потрапило в шторм.
Виверження вулкану на Тонзі було в сотні разів потужніше за атомну бомбу, скинуту на японську Хіросіму під час Другої світової війни.