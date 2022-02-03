Провів 40 хвилин у крижаній воді й вижив. Під Миколаєвом чоловік провалився під лід. Його спроби вибратися на крижину побачили випадкові перехожі. Але допомагати самотужки не ризикнули, бо потерпілий був за триста метрів від берега. Тож люди викликали рятувальників. Надзвичайники за допомогою катера з надувною подушкою витягли чоловіка. Нині він у лікарні з переохолодженням і різаними травмами рук.

Євген Іщенко, начальник аварійно-рятувального загону спецпризначення: