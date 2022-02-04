Еммануель Макрон поговорив телефоном з Путіним [ Редактировать ]
Протидія викликам безпеки та активізація мирного процесу в межах "нормандського формату". Такі основні теми телефонної розмови між президентами України та Франції, що відбулася напередодні ввечері.
Як розповів Володимир Зеленський, ішлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами. Також учора Еммануель Макрон поговорив і з президентом РФ Путіним.
Нагадаю, це вже друга розмова французького лідера з українським та російським президентами цього тижня.
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Як розповів Володимир Зеленський, ішлося і про посилення фінансової та економічної взаємодії між країнами.
Дистанційні перемови. Французький президент сьогодні говоритиме з українським. Телефоном. А перед тим Еммануель Макрон мав зателефонувати Володимиру Путіну.
Телефонну розмову в Парижі анонсували на 20 годину за Києвом.
Володимира Зеленського готові прийняти в Москві, Сочі чи Санкт-Петербурзі.
Серед підписаних документів - угода про Зону вільної торгівлі, що дозволить збільшити товарообіг між країнами на 38 відсотків.