Киевлян призвали оставаться дома: в чем причина [ Редактировать ]
В пятницу, 4 февраля, заместитель главы КГГА Анна Старостенко призвала родителей оставлять детей дома, если есть симптомы простуды. Это связано с тем, что ситуация коронавирусом среди детей ухудшается. Об этом сообщает пресс-службу госадминистрации.
В городе больше недели наблюдают более 300 случаев детской заболеваемости COVID-19.
Поэтому призываем родителей быть осмотрительными и при первых симптомах простуды у ребенка - оставлять его дома, чтобы предотвратить распространение болезни.
Старостенко отметила, что в столице продолжает расти число новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, но ситуация контролируемая.
По состоянию на 4 февраля занятость коек в больницах, выделенных под пациентов с COVID-19, составляет 26%. В первую очередь, это связано с высоким уровнем вакцинации против COVID-19 в столице, благодаря чему заболевание в большинстве случаев протекает в легкой и средней форме.
Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет. Документ предусматривает обязанность областных и КГГА обеспечить охват вакцинацией.
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