В пятницу, 4 февраля, демократы и республиканцы в Сенате США согласовали основную часть законопроекта о санкциях против России в случее ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Споры продолжаются о превентивном введении ограничительных мер.

Сенатор республиканец Марк Рубио заявил, что небольшие споры продолжаются из-за введения санкций против России до вторжения в Украину.

Некоторые хотят ввести часть санкций заранее, другие предпочитают, чтобы эти меры были разработаны на будущее, чтобы их рассматривали как ответную меру, чистое средство сдерживания.

При этом сенатор отметил, что по главным вопросам уже достигнуто соглашение и принятие законопроекта о санкциях "не за горами".

Издание уточняет, что дальнейшее рассмотрение санкционного проекта продолжится не раньше следующей недели, поскольку в четверг сенаторы разъехались из Вашингтона на выходные.

Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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