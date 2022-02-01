Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что вторжение России в Украину станет поражением для российского президента Владимира Путина. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер Британии подчеркнул, что угроза со стороны России не преувеличена.

Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой как для России, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа.

При этом Джонсон пообещал применить санкции в отношении агрессора в случае вторжения в соседнее государство. Причем санкции будут применены практически моментально - "в ту самую минуту, как только нога российского солдата пересечет границу".

Зеленский отметил, что любые санкции действенны до вторжения, а не после.

Мы обсудили комплекс шагов по сдерживанию России. Здесь мое мнение известно: любые меры действенны "до", а не "после". Профилактика лучше реанимации. Это доказывает и недавнее британское решение.

Он также рассказал, что Британия поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

Премьер Британии заявил, что Украина получит дополнительно 88 млн фунтов (почти 119 млн долларов) - для защиты страны от российского влияния.

Джонсон добавил, что рассчитывает в среду, 2 февраля, провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом британский премьер призвал Украину "идти путем дипломатии".

Также Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции заявил, что Украина параллельно с "нормандским форматом" ведет переговоры о трех- и двустороннем форматах переговоров с Россией.

Ранее

Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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