Карантинні обмеження для невакцинованих з дев'ятого лютого скасують у Чехії [ Редактировать ]
Карантинні обмеження для невакцинованих з дев'ятого лютого скасують у Чехії. Люди, які не зробили щеплення, знову зможуть відвідувати громадські місця. А в закладах харчування більше не вимагають показувати сертифікат про вакцинацію чи довідку про перенесене захворювання. В уряді зазначили - наступним послабленням стане скасування масового тестування на робочих місцях і в школах.
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Рішення прем'єр-міністр пояснив тим, що навіть якщо в країні відбудеться сплеск захворюваності на коронавірус, це навряд чи поставить під загрозу норвезьку систему охорони здоров'я.
Тепер носити захисні маски й використовувати COVID-паспорти - не обов'язково. А бари та ресторани працюватимуть без обмежень.
Документ стосується працівників органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, комунальних установ.
Попри скасування обов'язкової вакцинації, чинний прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив - усе одно вважає щеплення найкращим інструментом у боротьбі з коронавірусом.
В уряді зазначили - із 10 лютого носіння захисних масок на вулиці більше не буде обов'язковим. Однак це не стосується приміщень і громадського транспорту. З 11 числа послаблення поширять на нічні клуби.