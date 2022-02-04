Карантинні обмеження для невакцинованих з дев'ятого лютого скасують у Чехії. Люди, які не зробили щеплення, знову зможуть відвідувати громадські місця. А в закладах харчування більше не вимагають показувати сертифікат про вакцинацію чи довідку про перенесене захворювання. В уряді зазначили - наступним послабленням стане скасування масового тестування на робочих місцях і в школах.