Ворог не пройде. У Прип'яті - провели масштабні спільні навчання військових, нацгвардійців і рятувальників. Сьогодні показали результати журналістам та іноземним партнерам. Що вміють наші захисники - бачив Василь Богайчик.

Прип'ять. Зона відчуження. Мертве місто нагадує - післявоєнне. Вибиті шибки, зруйновані будинки - і засідки. Які зараз - слугують для військових полігоном для навчань. За їхньою легендою, ворог захоплює саме цей район:

Досвід Донбасу показує: противник цинічно використовує цивільних, як живий щит. Тому насамперед треба евакуювати - містян.

Далі - запускають розвідувальні дрони, аби чітко визначити засідки ворога. Дані - передають штурмовикам, і тут починається справжня війна.

Це - працюють снайпери. Роботу виконують на відмінно. Знищують більшість - цілей. Далі - вуличний бій.

Василь Богайчик, кореспондент:

Навчання максимально наближені до реальної війни. Штурмова група застосовує бойову зброю. І міномети тут теж справжні. От тільки ворог уявний.

Ворожий блокпост - знищують. Та це ще не кінець. Останній етап - оборона адмінбудівлі. Штурмовики організовують амбразури. Вікна і двері закладають цеглою і мішками з піском. Стріляють - кулеметами. Застосовують - і ручні гранати.

Зрештою - ворог відступає. Але серед нацгвардійців є поранений. Йому медичну допомогу надають на місці - і евакуюють.

Навчання тут, у Прип'яті, проводять уже вчетверте за останні шість років. Бо умови в зоні відчуження якнайкраще підходять для відпрацювання бойових сценаріїв.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Дійсно унікальні умови, для відпрацювання реальності фактично. З реальними кварталами, вулицями, проспектами, площами тих дій, які можуть бути власне для національної гвардії, для ДСНС і органів поліції. Всі ці сценарії взяті повні, узагальнені з тих випадків, які траплялися з 2014 року. Під час російсько-української війни.

Нацгвардійці своєю роботою пишаються. Кажуть: помилок не допустили.

Позивний "Литва", нацгвардієць:

Незалежно від того чи є загроза чи немає. Навчання потрібні. Незалежно від того чи є вони чи ні. Як сказав ото Бісмарк, якщо не кормиш свою армію, то кормиш чужу.

Василь Богайчик, кореспондент: