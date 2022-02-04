Силові та рятувальні служби країни провели навчання у Прип'яті [ Редактировать ]
Ворог не пройде. У Прип'яті - провели масштабні спільні навчання військових, нацгвардійців і рятувальників. Сьогодні показали результати журналістам та іноземним партнерам. Що вміють наші захисники - бачив Василь Богайчик.
Прип'ять. Зона відчуження. Мертве місто нагадує - післявоєнне. Вибиті шибки, зруйновані будинки - і засідки. Які зараз - слугують для військових полігоном для навчань. За їхньою легендою, ворог захоплює саме цей район:
Досвід Донбасу показує: противник цинічно використовує цивільних, як живий щит. Тому насамперед треба евакуювати - містян.
Далі - запускають розвідувальні дрони, аби чітко визначити засідки ворога. Дані - передають штурмовикам, і тут починається справжня війна.
Це - працюють снайпери. Роботу виконують на відмінно. Знищують більшість - цілей. Далі - вуличний бій.
Василь Богайчик, кореспондент:
Навчання максимально наближені до реальної війни. Штурмова група застосовує бойову зброю. І міномети тут теж справжні. От тільки ворог уявний.
Ворожий блокпост - знищують. Та це ще не кінець. Останній етап - оборона адмінбудівлі. Штурмовики організовують амбразури. Вікна і двері закладають цеглою і мішками з піском. Стріляють - кулеметами. Застосовують - і ручні гранати.
Зрештою - ворог відступає. Але серед нацгвардійців є поранений. Йому медичну допомогу надають на місці - і евакуюють.
Навчання тут, у Прип'яті, проводять уже вчетверте за останні шість років. Бо умови в зоні відчуження якнайкраще підходять для відпрацювання бойових сценаріїв.
Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:
Дійсно унікальні умови, для відпрацювання реальності фактично. З реальними кварталами, вулицями, проспектами, площами тих дій, які можуть бути власне для національної гвардії, для ДСНС і органів поліції. Всі ці сценарії взяті повні, узагальнені з тих випадків, які траплялися з 2014 року. Під час російсько-української війни.
Нацгвардійці своєю роботою пишаються. Кажуть: помилок не допустили.
Позивний "Литва", нацгвардієць:
Незалежно від того чи є загроза чи немає. Навчання потрібні. Незалежно від того чи є вони чи ні. Як сказав ото Бісмарк, якщо не кормиш свою армію, то кормиш чужу.
Василь Богайчик, кореспондент:
На сьогоднішніх навчаннях наші захисники довели: українські міста обороняти вміють. Щоб ворог не придумав, Україна зможе дати відсіч. І так хочеться вірити, що бойова зброя пригодиться тільки тут на навчання, а сценарії 2014 року в нашій державі більше не повторяться.
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