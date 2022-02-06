Лукашенко пригрозил прекратить поставки топлива и электричества в Украину [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Беларусь не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество в случае начала российского вторжения в Украину. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью для пропагандистского шоу "Соловьев Live".
Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией - мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество...
Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну...
Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию - получай! Получай что? Ракетный удар по территории Украины? И не только. Все, что только есть.
В этом же интервью Александр Лукашенко отметил, что Украина никогда не будет воевать с Беларусью. Если подобное случится, то Лукашенко уверен, что война продлится "три-четыре дня".
Ранее "Подробности" сообщили о том, что Беларусь с 7 февраля запретила железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог". таким образом Минск отрезал Украину от поставок литовского топлива.
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