Беларусь не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество в случае начала российского вторжения в Украину. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью для пропагандистского шоу "Соловьев Live".

Если вы (Украина - ред.) столкнетесь с Россией - мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество...

Сейчас дебаты идут у вас, у нас: "Ах, война, война! Украина будет воевать". Не Украина, а американцы их толкают на войну...

Очень правильно все сделано президентом России, я это поддерживаю. Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию - получай! Получай что? Ракетный удар по территории Украины? И не только. Все, что только есть.