Незбагненний злочин. Нацгвардійці з Дніпра, у яких стріляв Артемій Рябчук, розповіли журналістам свою версію подій 27 січня на Південмаші. Як вони описують товариша по службі? Що кажуть про булінг? Та як пояснюють мотиви хлопця? Про все в матеріалі Олени Мендалюк.

Ігор Семенченко, постраждалий:

Буквальна секунда, он уже стоит в дверях и стреляет в меня. Я вот так вот разворачиваюсь и вижу как он стреляет. Успел только воздуха в грудь набрать. И он пошел сначало в меня, потом в рядом лежащего, в одного и еще в одного.

Так той роковий ранок згадує один із постраждалих Ігор Семенченко. Він два роки служить за контрактом у військовій частині. І вперше розповідає журналістам, що ж відбулося на Південмаші - 27 січня. Про Артемія Рябчука каже: був спокійним і подавав великі надії на службі. Що змусило його розстріляти товаришів по службі - Ігор і гадки не має. Запевняє - жодного булінгу чи тиску на Артемія ніхто не чинив.

Ігор Семенченко: постраждалий:

Все дружные, те, который он в часности убил Левковский,Черников. Они были прекрасными ребятами, с которыми мы прекрасно общались. Никакого подобного разговора о том, что булинг или дедовщина - это все бред. Он достаточно профессионально управлял оружием, достаточно холоднокровно и профессионально. Человек, который прослужил 2 месяца так себя вести не может.

Сам же Ігор переконує - готовий повернутися на службу. Цього не може дочекатися й Жанна Шарова, яка найбільше постраждала під час стрілянини. Дівчині важко згадувати той ранок. Зізнається: до того навіть імені стрільця не знала. Хоча у військовій частині служить за контрактом понад 2 роки.

Жанна Шарова: постраждала:

Я тільки запам'ятала його лице, а так я навіть його імені і фамілії не знала. Я дуже рідко заступала в цей караул, там, де срочна служба. Я заступала в караул, де була контрактний призов. Я навіть не знаю ранених. Чому він так вчинив? Я не можу сказати.

Жанна та Ігор поки що в реанімації. Іще двох поранених, які потрапили сюди після стрілянини, перевели у відділення.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

По пораненим йде позитивна динаміка. Ми тішимось тим, що вони сьогодні майже усі активно виздоровлюють. Жанні ще потрібно зробити дві операції.

А п'ятий поранений, Денис Намесник, уже готується до виписки. Хлопцю лише 19, він строковик. Каже: Артемія знав, але теж не розуміє, що його спонукало до такого вчинку.

Денис Намесник, постраждалий:

Я его видел как раз в тот момент. Я пришел в 2:30 с караула. Он сидел читал книжку в тревожной группе. Все вроде нормально было. Понятия не имею, что там произошло.

Нагадаю, стрілянина на "Південмаші" сталася 27 січня. Вогонь по товаришах по службі відкрив строковик із Одещини Артемій Рябчук. Хлопець впритул розстріляв 4 військових і жінку, яка працювала на підприємстві. Ще п'ятьох нацгвардійців поранив. Стрілець зараз у СІЗО. Йому інкримінують убивство, дезертирство й викрадення зброї. Мотиви злочину поки що невідомі. А сам Рябчук уже встиг відмовитися від попередніх свідчень, у яких визнавав свою провину.