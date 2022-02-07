Недитячі ігри. На Буковині в руках у підлітка вибухнула петарда. Вона була такою потужною, що хлопчина ледь не позбувся кінцівки. Його терміново госпіталізували і прооперували. У якому стані він зараз? Та де взяв феєрверк - з'ясували наші кореспонденти.

Гуляв на вулиці, побачив петарду, підірвав... А викинути вже не встиг. Та вибухнула просто в руці. Так згадує події 12-річний Владислав.

Владислав, потерпілий:

Прочистив її. Я її перший раз підпалив, то затушилася, а другий раз її зірвало. І кинути не встиг. Побачила тітка, викликала скору, мене забрали у лікарню.

До лікарні Владислава привезли у важкому стані. Уся рука була у рваних ранах. Медики рятували хлопця більше як дві години.

Володимир Скоробогач, завідувач хірургічного відділення КНП "Хотинська БЛ":

Ми змушені були провести трансплантацію шкірного лоскота з стегна, і пересадили на палець, щоб закрити дефект. Владу, нашому пацієнтові, повезло у плані того, що у майбутньому функція кисті буде збережена. Але надалі треба зауважити і напоминати неодноразово, щоби діти не брали незнайомі предмети.

Врятувати руку хлопчикові вдалося.

Сергій Солодкий, заступник генерального директора КНП "Хотинська БЛ":

Ми в ургентному порядку хворого прооперували, зробили аутодермопластику, зараз стан хворого задовільний. Призначили антибіотики, знеболююче.

Медики кажуть, у свята подібного стається в рази більше. Лише від початку року це вже другий випадок дитячого травматизму. Тож лікарі вкотре закликають батьків вчити дітей не брати до рук незнайомі предмети і в жодному разі без дорослих не запускати салютів.

Сергій Бабчук, начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Чернівецькій області:

Якщо ви знайшли невідомий якийсь піротехнічний виріб, то в жодному разі не потрібно брати його, дивитися до нього. Тому що ви не знаєте шо це за виріб, в якому він стані і чому не спрацював, якщо ви його візьмете у руки, він може спрацювати і відповідно завдати шкоди

За кілька днів Владиславу виповниться 13. Хлопець каже, найкращий подарунок уже отримав - це врятована медиками рука.