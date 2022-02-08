Десерт, гідний королеви, обирають у Великій Британії. Конкурс на найкращу випічку проводять на честь 70-ліття перебування на троні Єлизавети Другої. Хто може позмагатися у приготуванні смаколика для Її Величності і яка нагорода чекає на переможця - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Бісквіт чи дріжджові коржі, торт чи рулет. Тисячі британців ламають голови - чим же здивувати Її Величність. У країні вибирають десерт, що стане символом сімдесятиріччя перебування на престолі Єлизавети Другої. Королева любить ласувати солоденьким. І за 95 років - спробувала чимало смаколиків по всьому світові. Учасники конкурсу мають придумати оригінальний рецепт - який вразить журі, а потім і всю королівську родину.

Саманта Сміт, учасниця конкурсу на найкращий десерт до Платинового ювілею королеви:

Є тут чарівний інгредієнт - його моя бабуся мені порадила, вона мене навчила пекти. Вона завжди додавала молока, аби бісквіт був дуже м'якеньким. Ой, я щойно цей секрет усім вибовкнула.

Одна з головних умов конкурсу - простий і зрозумілий рецепт. Без екзотичних інгредієнтів та новомодних ґаджетів. Тож Саманта Сміт вирішила піти перевіреним шляхом. Готує класичний і улюблений британцями "бісквіт королеви Вікторії". Традиційно це коржі, перемащені варенням і масляним кремом. Саманта замінила джем свіжими фруктами, які замочила в улюбленому вині Її Величності. Сам торт зробила у вигляді корони й назвала його "Бісквітом Єлизавети".

Саманта Сміт, учасниця конкурсу на найкращий десерт до Платинового ювілею королеви:

Королева посідала трон усе моє життя, я не знаю інших монархів. Кожен британець обожнює монархію. Тож це буде надзвичайно велика честь - мати можливість пекти для Неї.

У конкурсі може брати участь кожен, кому понад вісім років. Не допускають до змагання тільки професійних кухарів і кондитерів. Усі творіння чекають з описом: історією створення та чим надихалися пекарі.

Регула Ісевейн, кулінарна експертка, суддя конкурсу на найкращий десерт:

Сподіваємося, люди зважать на довге та захопливе правління королеви, на всі її досягнення, і це їх надихне на створення торта. Звісно, він має бути достойним королеви, отже - мати принадний вигляд. Ми хочемо, щоби королева була вражена, коли побачить його.

Найкращий смаколик виберуть уже наприкінці місяця. Рецепт одразу ж надрукують у газетах і журналах. Щоби кожен охочий зміг відтворити торт удома для святкування ювілею на вуличних гуляннях. А переможця конкурсу - чекає грошова винагорода - 500 фунтів, це майже 20 тисяч гривень. Сам десерт обіцяють запустити в продаж, а всі прибутки віддати на доброчинність.