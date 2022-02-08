Путин пообещал Макрону отвести 30 тыс. военных от границ Украины - FT [ Редактировать ]
Источник: Пресс-служба Кремля
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров в Кремле заключили сделку по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники во французской делегации.
Российский президент якобы пообещал не предпринимать новых "военных инициатив" и вести диалог о развертывании российских войск.
Заключенная Москвой и Парижем сделка якобы включает вывод 30 тыс. российских военных из Беларуси после завершения российско-белорусских учений, намеченных на 10-20 февраля. Этот вопрос, как и тему "структурированного диалога по коллективной безопасности" планируется обсудить на следующих встречах.
Ни Путин, ни Макрон на итоговой пресс-конференции не упоминали об этой сделке.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге для журналистов заявил, что российские войска после учений в Беларуси вернутся в места постоянной дислокации. Факт "сделки" между странами он опроверг.
Газета просто неверно написала... Это по сути неверно, Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно.
Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон 8 февраля проводит переговоры в Киеве, где запланирована его встреча с Владимиром Зеленским.
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