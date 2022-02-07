Макрон и Путин провели переговоры: что заявили после встречи [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим коллегой Владимиром Путиным в столице России.
Переговоры Путина и Макрона длилась более 5 часов.
Что сказал Путин после переговоров:
- встреча прошла в деловом ключе;
- обсудили три главных требования РФ по НАТО: нерасширение, нераспространение ракет, возвращение Альянса на границы 1997 года;
- НАТО и США проигнорировали предложения России;
- политика открытых дверей НАТО слишком вольная;
- НАТО обозначило Россию как противника;
- Запад продолжает "накачивать" Украину оружием;
- Украина якобы не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.
Что сказал Макрон после встречи:
- ситуация серьезная и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время;
- НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы;
- нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах;
- ближайшие дни будут решающими для деэскалации и переговоры должны этому способствовать;
- Францию беспокоит проект новой конституции Беларуси, из которого убрали безъядерный статус, потому что это увеличивает дестабилизацию;
- необходимо разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России.
Напомним, 8 февраля Макрон прибудет в Киев на встречу с Зеленским.
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