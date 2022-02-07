7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим коллегой Владимиром Путиным в столице России.

Переговоры Путина и Макрона длилась более 5 часов.

Что сказал Путин после переговоров:

встреча прошла в деловом ключе;

обсудили три главных требования РФ по НАТО: нерасширение, нераспространение ракет, возвращение Альянса на границы 1997 года;

НАТО и США проигнорировали предложения России;

политика открытых дверей НАТО слишком вольная;

НАТО обозначило Россию как противника;

Запад продолжает "накачивать" Украину оружием;

Украина якобы не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Что сказал Макрон после встречи:

ситуация серьезная и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время;

НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы;

нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах;

ближайшие дни будут решающими для деэскалации и переговоры должны этому способствовать;

Францию беспокоит проект новой конституции Беларуси, из которого убрали безъядерный статус, потому что это увеличивает дестабилизацию;

необходимо разработать гарантии безопасности для ЕС, Украины, Грузии, Беларуси и России.

Напомним, 8 февраля Макрон прибудет в Киев на встречу с Зеленским.

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