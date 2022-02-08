Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Киев. Он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Twitter.

Вся команда посольства Франции и я имеем честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона.

Вместе с Макроном в Украину приехал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Отметим, что 7 февраля французский лидер провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины.

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