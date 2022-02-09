Ученые выяснили, что надо есть, чтобы прожить на 13 лет дольше [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Употребление в пищу бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, а также отказ от красного и переработанного мяса, подслащенных сахаром напитков и рафинированных зерен позволят продлить жизнь более чем на 10 лет. К такому выводу пришли норвежские ученые из Бергенского университета, исследование которых опубликовано в журнале PLOS Medicine.
Неправильное питание становится причиной инвалидности, отнимает годы жизни и приводят к миллионам преждевременных смертей ежегодно, отмечают ученые. Современный "западный" рацион включает в себя большое количество продуктов глубокой переработки, жирной пищи и простых углеводов.
Исследователи подсчитали, увеличение доли каких продуктов в рационе позволит продлить жизнь. Оптимальная диета включала значительно более высокое потребление цельных зерен, бобовых, рыбы, фруктов, овощей, и включала горсть орехов, а также сокращение красного и переработанного мяса, подслащенных сахаром напитков и рафинированных зерен.
Если изменить питание на более здоровое в возрасте около 20 лет, это позволит прибавить к жизни около 10-13 лет. В более поздние годы прирост будет не таким большим - 8-9 лет после 60 лет и около 3,4 года после 80 лет.
Ученые надеются, что на новые данные обратят внимание как врачи, так и обычные люди. Скорректировать питание не так сложно, и в будущем эти изменения позволят избежать многих проблем со здоровьем. Онлайн-калькулятор Food4HealthyLife (https://food4healthylife.org) позволяет мгновенно оценить влияние ряда диетических изменений на продолжительность жизни.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что ученые высчитали максимальную продолжительность жизни человека.
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