Ситуацію довкола України обговорили лідери Франції, Німеччини та Польщі. Веймарський трикутник - так називається неформальне міжнародне об'єднання трьох країн - наголосив на дипломатичному врегулюванні конфлікту. За словами німецького канцлера Олафа Шольца, Європі потрібні деескалація та мир. Президент Франції Еммануель Макрон, своєю чергою, зазначив - з Росією слід і далі продовжувати діалог. А очільник Польщі додав, що стурбований через нарощування військових сил Федерації поблизу українських кордонів.

Анджей Дуда, президент Польщі:

На мою думку, це найскладніша ситуація, з якою зіткнулися НАТО та Європейський Союз з 1989 року. Або, принаймні, найскладніша, в якій опинилися Центральна Європа та Європа з початку 90-х.

Еммануель Макрон, президент Франції: