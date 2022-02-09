Веймарський трикутник наголошує на дипломатичному врегулюванні конфлікту навколо України [ Редактировать ]
Ситуацію довкола України обговорили лідери Франції, Німеччини та Польщі. Веймарський трикутник - так називається неформальне міжнародне об'єднання трьох країн - наголосив на дипломатичному врегулюванні конфлікту. За словами німецького канцлера Олафа Шольца, Європі потрібні деескалація та мир. Президент Франції Еммануель Макрон, своєю чергою, зазначив - з Росією слід і далі продовжувати діалог. А очільник Польщі додав, що стурбований через нарощування військових сил Федерації поблизу українських кордонів.
Анджей Дуда, президент Польщі:
На мою думку, це найскладніша ситуація, з якою зіткнулися НАТО та Європейський Союз з 1989 року. Або, принаймні, найскладніша, в якій опинилися Центральна Європа та Європа з початку 90-х.
Еммануель Макрон, президент Франції:
На найближчі тижні у нас прості завдання. По-перше - уникнути війни. Мир і стабільність на європейському континенті - це наш скарб. Тому наш обов'язок - зробити все, щоб його зберегти. А по-друге, зміцнювати й захищати в усі часи єдність європейців.
по теме
Речниця Білого дому Джен Псакі не уточнила, у якому саме форматі спілкуватимуться очільники держав.
Переговори президентів США та Франції анонсували у Вашингтоні. Втім речниця Білого дому Джен Псакі не уточнила, у якому саме форматі спілкуватимуться очільники держав.
На брифінгу після перемов Шольц уникнув прямої відповіді про майбутній газогін. Лише туманно пообіцяв: Берлін підтримає союзників щодо санкцій проти Москви.
Київ налаштований конструктивно, але не має наміру йти на поступки, які можуть нашкодити національним інтересам.
Із пропозиціями та ідеями після зустрічі в Кремлі президент Франції Еммануель Макрон приїхав до Києва. Це перший офіційний візит лідера Французької Республіки до України за останні 24 роки.