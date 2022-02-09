Компания "Укргаздобыча" запустила исследовательскую скважину на Беспаловском месторождении газа в Харьковской области с дебитом (объемами добычи - ред.) 160 тыс. куб. м газа в сутки. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

Место бурения скважины было определено по результатам 3D сейсмических исследований, проведенных в 2020 году. Ориентировочные запасы газа на Беспаловском месторождении оцениваются в 4 млрд кубометров, заявил представитель "Укргазодобычи" Александр Романюк.

В настоящее время запасы месторождения составляют более 4 млрд куб. м газа и мы продолжаем разведку месторождения - провели 3D-сейсмику, бурим разведывательные скважины. Кроме того, в 2018 году запустили современную установку комплексной подготовки газа и интенсифицируем добычу на уже работающих скважинах. В итоге, за последние четыре года компании удалось увеличить добычу на этом месторождении в 4 раза - до 222 млн куб. м газа в 2021 году. В 2022-м ожидаем сохранения этой положительной динамики, новая скважина будет способствовать этому.

Беспаловское месторождение ввели в опытно-промышленную эксплуатацию в 1995 году. По предварительным оценкам, за это время добыто около 27% всех оценочных запасов газа.

"Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, входит в структуру "Нафтогаза Украины". В 2021 году компания сократила добычу газа на 4% - до 13,7 млрд кубометров.

Напомним, что власти Польши и Украины обсуждают строительство совместного газопровода для передачи больших объемов газа с запада на восток в недалеком будущем.