Украина и Польша построят общий газопровод [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Власти Польши и Украины обсуждают строительство совместного газопровода для передачи больших объемов газа с запада на восток в недалеком будущем. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Киеве.
Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем.
Также польский премьер назвал "Северный поток-2" "оружием против Украины" и раскритиковал власти Германии.
Нельзя одной рукой показывать солидарность с Украиной, а другой - подписывать сертификационные документы по "Северному потоку - 2".
Сейчас Польша может передавать Украине до 0,3 млрд куб. м. Идея расширить пропускную способность для газа между двумя странами обсуждается уже несколько лет. Необходимо создание интерконнектора и строительство газопровода в Украине протяженностью 110 км.
1 февраля Украина впервые начала физический, а не виртуальный импорт газа из Венгрии. Соглашение между странами позволяет транспортировать в Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки. Напомним, что в конце сентября 2021 года Венгрия подписала с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины.
по теме
"Газпром" припинив постачання природного газу до Польщі через Україну. Від співпраці з РФ відмовилася польська сторона - цього року Варшава не продовжила контракт із Москвою.
Боєприпаси, пересувні зенітно-ракетні комплекси й дрони різного типу. Таку військову допомогу готова надати Україні для зміцнення обороноздатності Польща. Про це в Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Украина стала инициатором созданияальянса в октябре прошлого года выступила Украина.
Коли російські війська мають проводити навчання всього за 18 кілометрів від українського кордону, Євросоюзу варто продемонструвати готовність до дій у разі ескалації, - вирішив Жозеп Боррель.
У Брюсселі побоюються, щоб ціною за знижку на російський газ для Угорщини не стало угорське вето на антиросійські санкції.