Власти Польши и Украины обсуждают строительство совместного газопровода для передачи больших объемов газа с запада на восток в недалеком будущем. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем в Киеве.

Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем.

Также польский премьер назвал "Северный поток-2" "оружием против Украины" и раскритиковал власти Германии.

Нельзя одной рукой показывать солидарность с Украиной, а другой - подписывать сертификационные документы по "Северному потоку - 2".

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Сейчас Польша может передавать Украине до 0,3 млрд куб. м. Идея расширить пропускную способность для газа между двумя странами обсуждается уже несколько лет. Необходимо создание интерконнектора и строительство газопровода в Украине протяженностью 110 км.

1 февраля Украина впервые начала физический, а не виртуальный импорт газа из Венгрии. Соглашение между странами позволяет транспортировать в Украину до 8 млн куб. м природного газа в сутки. Напомним, что в конце сентября 2021 года Венгрия подписала с "Газпромом" 15-летний контракт на поставку газа в обход Украины.