В Германии сделали заявление о санкциях против России [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, Москва поняла посыл Запада о готовности ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину.
Тем не менее ситуация до сих пор остается напряженной.
"Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они настолько серьезны и будут оставаться таковыми еще какое-то время, поэтому они заслуживают нашего внимания", - заявил Шольц на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Он также добавил, что США, Евросоюз и НАТО действуют согласованно в отношении потенциальных санкций против России, которые "очень хорошо готовятся".
Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.
Ранее, 27 января, произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин ведет интенсивные переговоры с Россией относительно ситуации вокруг Украины
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