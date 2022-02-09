В среду, 9 февраля, Украину посетил министр иностранных дел Испании. На переговорах с Кулебой главной темой были безопасность и санкции.

Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.

Мы, европейские партнеры, уже согласовали целый ряд очень важных санкционных мер, которые будут воплощены в жизнь очень быстро в случае, если произойдет эта военная агрессия относительно Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе.

Санкции не будут вводится заранее, а являются предостережением. Альбарес отметил, что данный кризис должен решаться через диалог.

Сейчас время дипломатических усилий, это время переговоров, надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока что совсем не соответствуют реальности.

Глава МИД Испании считает, что сейчас дипломатически усилия имеют все шансы на успех.

Мы с беспокойством наблюдаем концентрацию российских войск в непосредственной близости к границ с Украиной. Но мы уверенны, что эта ситуация должна решаться через диалог. Мы работаем вместе с нашими партнерами для того, чтобы поддержать эти дипломатические усилия как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО и ОБСЕ.

Кулеба согласился с испанским коллегой:

Я хочу подтвердить слова Хосе Мануэля о том, что действительно сейчас есть шансы на урегулирование кризиса дипломатическим путем. И те санкции, которые были разработаны ЕС, это тоже часть дипломатического пути. Эти санкции разработаны таким образом, чтобы они были применены в случае новой волны вооруженной агрессии России против Украины.

В то же время он добавил, что позиция Украины также заключается в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и Минских договоренностей, и за это ее тоже надо наказывать санкциями.

Например, массовая паспортизация граждан Украины, которые проживают на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, является четким грубым нарушением логики Минских договоренностей. И хотя бы за это определенные санкции можно было бы применить и раньше, и прямо сейчас для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений и готовность к действительно решительным действиям.

Министр указал, что это никоим образом не ослабляет значение того факта, что санкционный пакет разработан и уже работает как инструмент сдерживания дальнейших агрессивных действий России.

Кулеба отметил, что особое внимание на переговорах министры уделили вопросам текущей ситуации с безопасностью, прежде всего на украинско-российской и украинско-белорусской границах, а также в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Напомним, что 27 января произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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