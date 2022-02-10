В среду, 9 февраля, президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден провели переговоры по итогам визитов французского лидера в Россию и Украину. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Они также говорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины.

В ходе брифинга пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила также, что в течение этой недели Байден поговорит с рядом других европейских коллег.

В Вашингтоне пока не определились, насколько успешными были визиты Макрона в Москву и Киев, однако власти США отмечают, что Россия никаких шагов по деэскалации не предпринимает. Также Псаки информировала, что проведение военных учений Россией и Беларусью в США считают действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины.

Это, безусловно, нас беспокоит, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения.

Смотрите также первые итоги встречи президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

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