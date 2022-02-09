Сделка Макрона и Путина по Украине: появились подробности [ Редактировать ]
В среду, 9 февраля, появились подробности договоренностей президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщает Daily Mail.
Французкий лидер якобы сделал предложения по Украине, которые не были согласованы с другими партнерами Парижа.
Так, Макрон озвучил в беседе с российским президентом несколько инициатив. Так, он якобы предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, тем самым исключив для нее возможность вступления в НАТО.
При этом предложения Макрона ранее не получали одобрения со стороны союзников Парижа по Североатлантическому альянсу, в том числе Великобритании. Он даже не проконсультироваться с партнерами по НАТО
Макрон занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно.
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