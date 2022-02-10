Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с призывом провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Об этом свидетельствует заявление во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Во время которой, в частности, обсудить ситуацию вокруг Украины.

Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия.

Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.

Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.

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