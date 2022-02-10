НАТО предложило России провести новые переговоры по Украине [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с призывом провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Об этом свидетельствует заявление во время совместного брифинга с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
Во время которой, в частности, обсудить ситуацию вокруг Украины.
Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия.
Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.
Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 9 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий России по Украине
В пятницу, 21 января, Россия выдвинула требования к НАТО по поводу невступления Украины и Грузии в Альянс
В четверг, 10 февраля, появилась информация о то, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на этой неделе подпишет законопроект о самых жестких санкциях против России
В четверг, 10 февраля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ
В четверг, 10 февраля начались совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022".