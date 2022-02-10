Зеленский провел переговоры с новой главой Европарламента [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новой главой Европарламента Робертой Метсолой. Об этом глава Украинского государства написал в Twitter.
В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в современных условиях по безопасности.
По словам Зеленского, стороны договорились продолжать взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины.
Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.
Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.
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