Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новой главой Европарламента Робертой Метсолой. Об этом глава Украинского государства написал в Twitter.

В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента. Поблагодарил за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в современных условиях по безопасности.

По словам Зеленского, стороны договорились продолжать взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины.

Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.

Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.

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