Коронавирус атакует: статистика на 11 февраля [ Редактировать ]
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В Украине за прошлые сутки, 10 февраля, зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 369, медработников – 1247).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За прошлые сутки:
- госпитализированы – 3 936 человек;
- летальных исходов – 236;
- выздоровели – 20 850 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 4 462 970 человек;
- выздоровели – 3 750 826 человек;
- летальных исходов – 102 403;
- проведено ПЦР-тестирования – 18 920 897.
За прошлые сутки 72 255 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности проведено 30 997 467 прививок.
Напомним, что от коронавируса привили половину населения мира. Ранее мы писали о том, что Киевская область перейдет в "красную зону" карантинных ограничений.
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