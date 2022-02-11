В Украине за прошлые сутки, 10 февраля, зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 369, медработников – 1247).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



За прошлые сутки:

госпитализированы – 3 936 человек;

летальных исходов – 236;

выздоровели – 20 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 4 462 970 человек;

выздоровели – 3 750 826 человек;

летальных исходов – 102 403;

проведено ПЦР-тестирования – 18 920 897.

За прошлые сутки 72 255 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 826 человек, вторую дозу – 30 641 человек, дополнительную дозу получили 469 человек, бустерную дозу – 20 319 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности проведено 30 997 467 прививок.

Напомним, что от коронавируса привили половину населения мира. Ранее мы писали о том, что Киевская область перейдет в "красную зону" карантинных ограничений.

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