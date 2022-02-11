Россия отменяет блокаду Черного и Азовского морей [ Редактировать ]
Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей. Украинская сторона подтвердила это сообщение от РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГПСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение".
Напомним, Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу.
Отметим, 26 января, Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.
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