В Украине сделали заявление о блокировании Россией Черного и Азовского морей [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым. Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" - это тактика ползучей оккупации моря.
Украина наблюдает и учения, и накопление оружия в связи с этим, отвод и ввод подразделений Вооруженных сил РФ, сообщил Резников.
"Если не будет совместной реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильного ответа: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости", - заявил он.
Отметим, 26 января, Черноморский флот России начал крупные военные учения, на которые вышли несколько корабельных групп.
Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.
Напомним, в военном бюджете США на 2022 год, который составляет $768 млрд, на помощь ВСУ запланировано $200 млн. Что касается последних $200 млн, то они, по словам главы украинского МИД Кулебы, не были предусмотрены. Кулеба назвал их "скорой оборонной помощью". Что в него входит, пока неясно.
Ранее сообщалось о том, что США собираются передать Украине ракетные комплексы Stinger.
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