В столице за минувшие сутки зафиксировали 4 104 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 398 065 случаев COVID-19. При этом умерли 8685 киевлян (32 - за минувшие сутки). Госпитализировано 113 больных коронавирусом и 242 человека с подозрением на COVID и пневмониями.

Отмечается, что среди новых больных более 300 детей. Больше всего случаев заболевания обнаружено в Оболонском (746), Деснянском (603) и Дарницком (515) районах.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины напомнили гражданам о правилах, согласно которым дети могут быть иммунизированы от коронавирусной инфекции. В стране несовершеннолетние могут получить прививку препаратом от компании Pfizer.

Кроме того, по состоянию на 10 февраля 2022 года вышла на пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Волна в стране проходит без без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь на территории Украины.

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