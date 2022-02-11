В Киеве обнародовали пугающие данные о заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
В столице за минувшие сутки зафиксировали 4 104 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 398 065 случаев COVID-19. При этом умерли 8685 киевлян (32 - за минувшие сутки). Госпитализировано 113 больных коронавирусом и 242 человека с подозрением на COVID и пневмониями.
Отмечается, что среди новых больных более 300 детей. Больше всего случаев заболевания обнаружено в Оболонском (746), Деснянском (603) и Дарницком (515) районах.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины напомнили гражданам о правилах, согласно которым дети могут быть иммунизированы от коронавирусной инфекции. В стране несовершеннолетние могут получить прививку препаратом от компании Pfizer.
Кроме того, по состоянию на 10 февраля 2022 года вышла на пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Волна в стране проходит без без серьезных нагрузок на стационарную медицинскую помощь на территории Украины.
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