В пятницу, 11 февраля, президент США Джо Байден заблокировал активы Центрального банка Афганистана на 7 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте axios.com.

Сообщается, что сегодня Байден подписал указ, который поможет разделить замороженные афганские активы на 7 млрд долларов между гуманитарной помощью для народа Афганистана и семьями жертв 11 сентября.

Речь идет об активах, которые хранятся в американских банках.

Исполнительный указ требует от финансовых учреждений США перевести все замороженные афганские активы на консолидированный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Как пишет издание, семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года подали в суд на "Талибан" и добиваются доступа к этим средствам в федеральном суде. Это означает, что любой будущий перевод в Афганистан в гуманитарных целях будет зависеть от решения суда.

Даже если суд разрешит передать половину активов в пользу афганского народа, более 3,5 млрд долларов останутся в США и станут предметом разбирательств со стороны семей жертв терактов 11 сентября.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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