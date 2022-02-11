В п'ятницю, 11 лютого, в ефірі "Подробиць" заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма розповів про останні новини в країні.

- Почнемо з переговорів у Берліні. Як ви оцінюєте їхній результат?

- Йде абсолютно нормальне робоче спілкування, окрім політичного спектра, у нас буда ще й економічна складова цього візиту. Ми з українською делегацією провели ряд зустрічей з двома міністрами фінансів та економіки, віцеканцлером. Та обговорювали програму економічного співробітництва та підтримки. Ми домовились про 2 програми. 150 млн євро кожна програма.

- Один із конкретних результатів візиту Еммануеля Макрона в Київ - те, що французький уряд додатково виділяє Україні допомогу в розмірі понад мільярд євро на проєкти розвитку. На що саме мають піти ці гроші?

- Це не мільярд, а 1,2 млрд євро прямого кредиту та 1 млрд фінансової гарантії. Французька сторона озвучила декілька напрямків, ми спільно зараз приймемо остаточне рішення, які можливі варіанти. Можливо це буде придбання аерофлоту, можливо медичне обладнання. Зараз опрацьовуємо можливі варіанти і оберемо найефективніший.

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