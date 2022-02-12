За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 029, медработников – 864). Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 753 человек;

летальных исходов - 265;

поправилось - 19 943 человек.

74 038 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу - 32 286, дополнительную дозу - 725, бустерную дозу - 20 767 человек.

Ранее "Подробности" сообщили о том, что организм ВИЧ-инфицированных людей является "резервуаром" для появления новых штаммов COVID-19. Там в ЮАР у женщины с ВИЧ нашли 21 мутацию коронавируса.