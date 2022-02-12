Коронавирус в Украине: данные за 12 февраля [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 11 февраля, в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 029, медработников – 864). Об этом сообщает Минздрав Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 3 753 человек;
- летальных исходов - 265;
- поправилось - 19 943 человек.
74 038 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу - 32 286, дополнительную дозу - 725, бустерную дозу - 20 767 человек.
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