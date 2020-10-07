Названа дата премьеры очередного "Мира Юрского периода" (видео) [ Редактировать ]
Источник: соцсети
Премьера фильма "Мир Юрского периода: Власть" состоится 10 июня 2022 года. Об этом сообщил в Twitter режиссер и сценарист фильма Колин Треворроу.
Последние три месяца я работал с выдающимся актерским составом и командой над фильмом, которым мы с нетерпением ждем возможности поделиться с миром. Даже если нам придется подождать еще немного, все это того стоит. А пока будем здоровы и позаботимся друг о друге.
Ранее планировалось, что "Мир Юрского периода: Власть" выйдет 11 июня 2021 года. О причинах переноса не сообщается.
Jurassic World: Dominion. June 10, 2022. pic.twitter.com/AMRQNxYQ42— Jurassic World (@JurassicWorld) October 6, 2020
Напомним, что из-за пандемии коронавируса на 2 апреля 2021 года была перенесена премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Изначально картина должна была выйти на экраны весной 2020 года, но в марте дату премьерного показа перенесли на ноябрь.
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