Премьера фильма "Мир Юрского периода: Власть" состоится 10 июня 2022 года. Об этом сообщил в Twitter режиссер и сценарист фильма Колин Треворроу.

Последние три месяца я работал с выдающимся актерским составом и командой над фильмом, которым мы с нетерпением ждем возможности поделиться с миром. Даже если нам придется подождать еще немного, все это того стоит. А пока будем здоровы и позаботимся друг о друге.

Ранее планировалось, что "Мир Юрского периода: Власть" выйдет 11 июня 2021 года. О причинах переноса не сообщается.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса на 2 апреля 2021 года была перенесена премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Изначально картина должна была выйти на экраны весной 2020 года, но в марте дату премьерного показа перенесли на ноябрь.