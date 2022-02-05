Вышел трейлер мини-сериала "Газлит" с Джулией Робертс и Шоном Пенном [ Редактировать ]
Источник: Variety
В сети появился тизер политического мини-сериала "Газлит" (Gaslit) с Джулией Робертс и Шоном Пенном в главных ролях. Шоу посвящено знаменитому Уотергейтскому скандалу, произошедшему в США в начале 1970-х. Тогда из-за него в отставку ушел президент Ричард Никсон.
Продюссер проекта Робби Пикеринг утверждает, что его сериал - это "уотергейтская история, которую никогда раньше не слышали". Вместо того, чтобы сосредоточиться на Ричарде Никсоне и показать, как он злоупотреблял властью, в "Газлите" действие сфокусируется на тех кого раньше считали "злодеями".
В том числе Марте Митчелл (Джулия Робертс), которая была среди разоблачителей и одна из первых осмелилась публично обвинить Никсона.
И ее супруге - генеральном прокуроре США Джоне Митчелле, чья карьера из-за заявлений жены оказалась под угрозой. Его сыграл Шон Пенн. Ради этой роли изменился практически до неузнаваемости.
Премьера сериала состоится 24 апреля.
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