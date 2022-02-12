Не меньше 16 государств за минувшие сутки, 11 февраля, рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения. Об этом сообщает "Коммерсант".

10 февраля Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Украину и призвал немедленно покинуть ее территорию. США предупреждают, что Россия может напасть на Украину во время Олимпиады, которая продлится до 20 февраля.

Вслед за США с аналогичным призывом выступили Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея.

Какие страны рекомендовали уехать из Украины:

Австралия;

Великобритания;

Греция;

Израиль;

Канада;

Латвия;

Нидерланды;

Новая Зеландия;

Норвегия;

Северная Македония;

США;

Финляндия;

Черногория;

Эстония;

Япония;

Южная Корея.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины. В МИД России пока официально не подтвердили эту информацию.