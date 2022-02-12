16 стран за сутки призвали своих граждан покинуть Украину [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Не меньше 16 государств за минувшие сутки, 11 февраля, рекомендовали своим гражданам покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения. Об этом сообщает "Коммерсант".
10 февраля Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Украину и призвал немедленно покинуть ее территорию. США предупреждают, что Россия может напасть на Украину во время Олимпиады, которая продлится до 20 февраля.
Вслед за США с аналогичным призывом выступили Нидерланды, Черногория, Япония и Южная Корея.
Какие страны рекомендовали уехать из Украины:
- Австралия;
- Великобритания;
- Греция;
- Израиль;
- Канада;
- Латвия;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Северная Македония;
- США;
- Финляндия;
- Черногория;
- Эстония;
- Япония;
- Южная Корея.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины. В МИД России пока официально не подтвердили эту информацию.
по теме
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам в связи с информацией западных партнеров о подготовке российского вторжения. Воодушевляющий призыв глава украинского МИДа написал в своем Twitter
Західні партнери скоріше "дмухають на холоду воду", коли попереджають Україну про загрозу російського вторгнення. А евакуація посольств деяких західних країн є передчасною. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Bloomberg выяснил, что Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля. Председатель КНР не хочет, чтобы "Путин затмил важный для Китая момент, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой"
Российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник. В МИД России пока официально не подтвердили эту информацию
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова своего российского коллеги Владимира Путина, который накануне заявил, что "нравится не нравится - терпи, моя красавица", имея в виду необходимость выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям
Новые международные экономические санкции против России в случае вторжения в Украину будут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков. Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch