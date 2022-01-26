Посольство США в Украине обратилось к гражданам Соединенных Штатов немедленно покинуть территорию Украины из-за угрозы нападения России. Информация об этом размещена на официальном сайте Посольства.

В сообщении дипломатов говорится, что ситуация в Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий России и может ухудшиться без предупреждения:

"Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность немедленного отъезда. Граждане США, желающие вылететь из Украины, в настоящее время имеют несколько вариантов, используя коммерческие рейсы из всех международных аэропортов Украины", - говорится в обращении.

Само дипломатическое учреждение остается открытым и продолжает работать в штатном режиме.

Ранее мы писали, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Кроме того, Государственный департамент США приказал членам семей дипломатического персонала выехать из Украины в связи с ростом угрозы нового вторжения со стороны России. При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

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