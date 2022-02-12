Российские дипломаты начали покидать Украину - СМИ [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник. В МИД России пока официально не подтвердили эту информацию.
По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство.
Как утверждает собеседник агентства, на фоне официально объявленной странами Запада эвакуации дипломатов "Москва решила пойти тем же путем". В МИД России пока никак не прокомментировали эту информацию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля заявил, что Москва может порекомендовать неосновному персоналу дипмиссии в Украине на время покинуть страну.
Напомним, что за последние сутки 16 стран призвали своих граждан уехать из Украины из-за опасений "российского вторжения". США предупреждают, что Россия может напасть на Украину во время Олимпиады, которая продлится до 20 февраля.
Как сообщали "Подробности", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал эвакуацию иностранных дипломатов из страны.
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